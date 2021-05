Dışişleri Bakanlığı: Ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.



Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.





Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır.



Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.



Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir.



Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir.