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Çin'den gelen haber Bitcoin'i etkiledi!

Kripto para piyasasının en büyük hacimlisi Bitcoin'de düşüş devam ediyor. Elon Musk'ın sosyal medya paylaşımlarından sonra başlayan süreç, Çin Merkez Bankası haberi ile devam etmişti. Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısının yenilenmesi kripto para piyasalarını yine etkiledi. Gün içerisinde toparlanmaya başlayan Bitcoin, bu haberden sonra tekrardan sert bir düşüş yaşadı.

Ekonomi / 21 Mayıs 2021 Cuma 18:30
Çin'den gelen haber Bitcoin'i etkiledi!

Bitcoin ve kripto paraların yaşadığı deprem devam ediyor. 14 Nisan tarihinde 64 bin doların üzerini gören ve rekor kıran Bitcoin sonraki süreçte zayıf seyretmeye başladı. Bitcoin'e ilk darbe Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ın açıklamalarının ardından 50 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin daha sonra düşünü sürdürdü ve 42 bin dolara kadar geriledi.

BİTCOİN SERT ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Daha sonra Çin'den gelen haberler de Bitcoin'deki düşüşü sürdürdü. Çin'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından Bitcoin 40 bin doların altını gördü.

ÇİN'DE KOMİTE KISITLAMA ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını tekrarladı. Yapılan açıklamada, Çin'in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğu bildirdildi.

BİTCOİN YİNE 40 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Gün içinde toparlanmaya başlayan ve 40 bin bandının üzerine tekrar çıkan Bitcoin, yine aşağı yönlü seyre geçti ve 36 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 18:05'te 37,643,83 dolardan işlem gördü.

ÇİN'DE ÖDEME VE FİNANS HİZMETİ VEREN KURULUŞLAR İÇİN KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YASAKLANDI

Çin'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı açıklandı.


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