Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çin'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada 'Çin'de uluslararası sismoloji merkezlerinin ilk belirlemelerine göre 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi' ifadelerine yer verildi.



GEÇTİĞİMİZ SAATLER DE SALLANDI



Geçtiğimiz saatlerde de Çin'in kuzeybatısında yer alan Dali kentinde 6,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.





