Beykoz'da istinat duvarı çöktü!

Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Rumeli Çıkmazı Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu.



Gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu.



Yaşanan olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.



İstinat duvarının çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının çökmesi sonrası 3 apartman tahliye edildi.

Öte yandan olay sonrası elektrik ve doğalgaz ekipleri bölgede çalışma başlattı