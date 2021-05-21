Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi!

Dağda her geçen gün eriyen terör örgütü PKK, Batman'da ve Şırnak'taki askeri tesislere maket uçakla saldırı girişiminde bulundu.



'ZAİYAT YOKTUR'



Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.



Açıklamada, 'Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.' ifadelerine yer verildi.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma bakanlığı'ndan 'Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir' açıklaması yapıldı.



DİYARBAKIR DA HEDEF ALINMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmişti.



