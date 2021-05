Ayvalık'ta şiddetli fırtına

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ortalığı adeta yerle bir etti.



Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi hasara yol açtı.



TEKNELER DENİZE GÖMÜLDÜ

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin camları kırıldı.



İlçe genelinde birçok ağaç yıkılırken, şu ana kadara gelen bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.







'10 AĞAÇ DEVRİLDİ, 30 TEKNE BATTI'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hasarlarla ilgili açıklama yaparak, 'İlk tespitlere göre; 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi, 30 tekne de battı. Körfez Koordinasyon Müdürlüğümüz sabahın ilk saatleri itibari ile olay yerinde incelemelerine bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ'ye bağlı ekipler, yaklaşık 70 olaya sabahın ilk saatlerinde ivedilikle müdahale etti.







'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Ayvalık ilçemizde meydana gelen şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun diyorum. En kısa sürede ilçenin yaralarını saracağız. Ekiplerimiz; su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.