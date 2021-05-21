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7 dev güçlerini birleştirdi! Aşıda devrim yapacaklar!

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke hala binlerce sayıda vaka açıklarken ölüm oranlarında da dikkat çekici düşüşler yaşanmaması herkesi endişelendiriyor. Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik dünyada farklı aşılar ve farklı modeller uygulanırken bu aşılarla ilgili pek çok soru işaretleri de henüz yanıtlanmamış durumda. İngiltere'de yapılan bir araştırma ise herkesi çok şaşırttı. Bu araştırmaya göre Oxford, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax gibi aşıların birleştirilip tek aşı haline getirilmesi gündemde.

Güncel / 21 Mayıs 2021 Cuma 00:10
7 dev güçlerini birleştirdi! Aşıda devrim yapacaklar!

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülke hala binlerce sayıda vaka açıklarken ölüm oranlarında da dikkat çekici düşüşler yaşanmaması herkesi endişelendiriyor.

Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik dünyada farklı aşılar ve farklı modeller uygulanırken bu aşılarla ilgili pek çok soru işaretleri de henüz yanıtlanmamış durumda. İngiltere'de yapılan bir araştırma ise herkesi çok şaşırttı. Bu araştırmaya göre Oxford, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax gibi aşıların birleştirilip tek aşı haline getirilmesi gündemde

Daha önce iki doz Covid-19 aşısı olan binlerce gönüllü üzerinde deneyecek.

19,3 MİLYON STERLİN HÜKÜMET DESTEĞİ

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, binlerce gönüllünün bugün başlatılan yeni bir klinik denemede güçlendirici bir Covid-19 aşısı alacağını duyurdu.

Southampton Üniversitesi ve NHS Foundation Trust tarafından yönetilen, aynı zamanda Aşı Görev Gücü aracılığıyla 19,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon) hükümet finansmanı ile desteklenen Cov-Boost çalışması, yedi farklı aşıyı deneyecek ve dünyada üçüncü bir aşının etkisine ilişkin hayati veriler sağlayan ilk kapsamlı çalışma olacak.

İngiltere'nin üçüncü doz çalışması, ülke genelindeki NIHR destekli 16 tesiste ve ayrıca Galler Sağlık ve Bakım Araştırmaları ile NHS'nin İskoçya'daki hastanelerinde gerçekleşecek. Bununla birlikte, araştırmanın toplam 2 bin 886 gönüllüyü içereceği ve katılımcıların Haziran başından itibaren aşılanmaya başlayacağı ifade edildi.

YAN ETKİLERİ İÇİN KAN TAHLİLİ

Ayrıca, tüm katılımcıların çalışma boyunca üçüncü dozun yan etkileri açısından inceleneceği ve 28, 84, 308 ve 365. günlerde bağışıklık tepkilerini ölçmek için kan tahlili yapılacağı belirtildi.

7 AŞI BİRLEŞİYOR

Hancock, klinik denemelerde iki doz corona virüs aşısı yaptıran gönüllere son aşılanma tarihlerinin 10-12 hafta ardından güçlendirici aşının uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda yedi farklı corona virüs aşısı denecek. Her gönüllüye bir doz güçlendirici aşı uygulanırken, bazılarına önceden oldukları aşıdan farklı markaların aşıları verilecek.

Söz konusu yedi aşı ise şu şekilde açıklandı: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen ve Curevac. Çalışmada ayrıca güçlendirici aşı almayan bir kontrol grubu da yer alacak.

İLK BULGULAR EYLÜL'DE

Diğer taraftan, çalışmanın ilk bulgularının Eylül ayında açıklanacağı düşünülüyor. Hancock, çalışmanın ilk sonuçlarının İngiltere'nin en savunmasız bölgelerine kış dönemi boyunca mümkün olan en güçlü korumanın verilmesini sağlayacağını söyledi.

Bununla birlikte, Sağlık Bakanı 2021 G7 Sağlık Bakanları Toplantısı'nın 3-4 Haziran tarihlerinde Oxford Üniversitesi'nde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, araştırmaya liderlik eden bilim insanları çok çeşitli hastalık geçmişine sahip ve etnik azınlıklardan bireylerin katılmak için başvurmaları teşvik ediyor.

İngiltere


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