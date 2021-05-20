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Yunanistan'da orman yangını

Ormanlık alan alevlere teslim olurken, yaklaşık 300 kişi tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için harekete geçti.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:26
Yunanistan'da orman yangını

Yunanistan'ın Korint şehrindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgedeki köyler tahliye edilirken, ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Bazı evlerin zarar gördüğü yangına müdahale için 180'den fazla itfaiyeci; 62 itfaiye aracı, 17 uçak ve 3 helikopterle birlikte harekete geçti.

Çarşamba gecesi başkent Atina'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan Mora Yardımadası'ndaki bir tatil beldesinde çıkan yangında şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi.



YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Orman yangınları, özellikle Yunanistan'ın sıcak yaz aylarında yaygın olarak görülüyor.

Önlem amaçlı Gerania dağlarındaki 6 köy ve 2 manastırın boşaltılması emri verildi. Yunan polis sözcüsü Theodoros Chronopoulos, 'Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.' dedi.

Reuters ve Associated Press, alevlere teslim olan bölgelerden fotoğraflar paylaşırken, yangının boyutu gözler önüne serildi.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFLERİNE RET
Yunanistan, daha önce ülke sınırları içinde çıkan yangınlara müdahale konusunda Türkiye'den yapılan yardım tekliflerini geri çevirmesiyle biliniyor.




Yunanistan


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