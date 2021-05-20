Katar'dan İsrail'e çok sert tepki!

Katar Dışişleri Bakanı, "Hızlı bir şekilde yaşanan Yahudileştirme ve yasa dışı yerleştirme etnik temizlik noktasına vardı." dedi.



İsrail'in savunmasız Filistin halkını ve basın kuruluşlarını bombalamasına tepki gösteren Al Sani, "Sivil yerleşim alanlarının, basın ve insani yardım kurumlarının hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir." diye konuştu.

