Hulusi Akar'dan Kandil açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Teröristler neredeyse biz orada olacağız. Kandil'in ışıklarının kararmaya başladığını görüyoruz' dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda 'hedefimiz' açıklamasını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Akar, "Kandil'in ışıklarının kararmaya başladığını görüyoruz" dedi.



"KANDİL'İN IŞIKLARI SÖNDÜ! SONLARININ GELDİĞİNİ GÖRÜYORLAR"



Bakan Akar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



Kandilin ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK'nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler nerdeyse orada olacağız. Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.



"BU BİR PROVOKASYON"



Yunanistan'ın Pontus soykırımı şeklindeki skandal çıkışına tepki gösteren Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:



Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan'la görüşeceğiz 4. Toplantı için Ankara'ya bekliyoruz.



