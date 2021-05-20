Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çirkin Binyamin Netanyahu benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sivillerin, bebeklerin katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu ile kıyasladı. Akşener, 'Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail versiyonudur' dedi. Bu çirkin ifadeler büyük tepki topladı.





BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE YANIT VERMİŞTİ!



Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldiği 'Kütüphane Söyleşileri' sırasında Meral Akşener'in skandal ifadeleriyle ilgili de konuşmuştu. Başkan Erdoğan "Şu anda muhalefetin bir kanadı benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman ciğerlerim sese gelir. O Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in buraya nasıl geldiğini harita ile gösterdi. Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaklaşan siyasetçi var. Bir kadın olmasından dolayı ileri gidecek değilim ama ben bugüne kadar Netanyahu ile bir araya gelmiş değilim. Davos'ta da İsrail'in Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Bunlar çocukları katlederler, şehit ederler siz busunuz dedim. Bunu Davos'ta söyledim. Bunu söylemiş, 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele etmiş olan Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bunlar sonraki süreçte bizim Filistinli olan kardeşlerimize desteklerimiz devam edecek. Filistin'e yapılan tüm yardımlar AK Parti dönemindedir. Hanımefendi bunu önce bir öğren. Bunlar Esed'in yanında, Filistin'e karşı düşman olanların yanında yer alır." ifadelerini kullanmıştı.



