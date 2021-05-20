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Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Toplantıya dünyaya umut olan Bion Tech aşısını geliştiren Uğur Şahin de video konferans ile katılacak. 1 Haziran sonrası atılacak adımların da bu toplantıda konuşulacağı belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:59
Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının da konuşulacağı kritik toplantıya Bion Tech'in Ceo'su Uğur Şahin de video konferans ile bağlanacak. Şahin, aşı ile ilgili Bilim Kurulu ile görüş alışverişinde bulunacak.

HAZİRAN'DA 30 MİLYON DOZ GELİYOR

Sağlık Bakanlığı ile BionTech arasında yapılan görüşmelerde olumlu sonuç elde edildi. Dünyada aşı sıkıntısının yaşandığı dönemde Türkiye BionTech ile 90 milyon dozluk anlaşma yapıldı. 30 milyon doz BionTech aşısı haziran ayı içerisinde gelecek.

1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını konuşacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerilerini iletecek. Bakan Koca, tavsiye kararlarını not edecek.

VAKA SAYISI BEKLENTİNİN HALA ÜZERİNDE

17 günlük tam kapanmanın etkisi ile vaka sayısı 11 bin dolaylarına çekildi. Başkan Erdoğan, hedefi 5 bin olarak açıklamıştı. Türkiye, kontrollü normalleşme sürecinde bu hedefi yakalamaya çalışacak.

BAKAN KOCA SORULARI YANITLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından saat 19.00'da kameralar karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak.


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