Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarının da konuşulacağı kritik toplantıya Bion Tech'in Ceo'su Uğur Şahin de video konferans ile bağlanacak. Şahin, aşı ile ilgili Bilim Kurulu ile görüş alışverişinde bulunacak.



HAZİRAN'DA 30 MİLYON DOZ GELİYOR



Sağlık Bakanlığı ile BionTech arasında yapılan görüşmelerde olumlu sonuç elde edildi. Dünyada aşı sıkıntısının yaşandığı dönemde Türkiye BionTech ile 90 milyon dozluk anlaşma yapıldı. 30 milyon doz BionTech aşısı haziran ayı içerisinde gelecek.



1 HAZİRAN'DA NE OLACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını konuşacak. Toplantıda Bilim Kurulu önerilerini iletecek. Bakan Koca, tavsiye kararlarını not edecek.



VAKA SAYISI BEKLENTİNİN HALA ÜZERİNDE



17 günlük tam kapanmanın etkisi ile vaka sayısı 11 bin dolaylarına çekildi. Başkan Erdoğan, hedefi 5 bin olarak açıklamıştı. Türkiye, kontrollü normalleşme sürecinde bu hedefi yakalamaya çalışacak.



BAKAN KOCA SORULARI YANITLAYACAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından saat 19.00'da kameralar karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak.