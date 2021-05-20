Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, şampiyonluk kupalarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.



Başkan Erdoğan, bu sezon iki kupayı da kazanan Beşiktaş takımını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.



Sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı. Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından Salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamladı.