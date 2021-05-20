Bakan Koca'dan umutlandıran paylaşım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan umutlandıran bir paylaşım yaptı. Koca bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından Biontech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'le birlikte Türkiye'ye verilecek olan 120 milyon doz aşının müjdesini vermişti. Prof. Dr. Şahin de Türkiye'ye gelecek 120 milyon doz Biontech/Pfizer aşısının en geç Eylül sonuuna kadar teslim edileceğini duyurmuştu. Koca bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından umutlandıran bir paylaşıma daha imza attı.



SALGININ SONU GÖRÜNÜYOR!



Bakan Koca, attığı tweette; 'Salgının sonu görünüyor. #120MilyonDoz' ifadelerini kullandı. Koca'nın paylaşımı dakikalar içinde binlerde RT ve beğeni aldı.





