AK Parti'den Akşener'e bir tepki daha!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair çirkin bir benzetmede bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu ifadeler nedeniyle Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.



Söz konusu gelişmelere ilişkin bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminden beri Filistin meselesinin çözümü için başta diplomatik, insani girişimler olmak üzere her türlü çözüm sürecini denediğini vurguladı.



Özkan, Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta "one minute" çıkışının uluslararası mekanizmaların meseleye yaklaşımını da artırdığını belirtti.



Filistin konusundaki hassasiyete rağmen Türkiye düşmanlarının, terör örgütlerinin ve lobilerin işbirlikçilerinin Erdoğan'a hadsiz yaklaşımlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Özkan, şöyle devam etti:



"Özellikle bu hadsiz yaklaşımların kendisinin milli bir gelenekten geldiğini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmesi manidardır. Akşener'in bu yaklaşımı, hadsiz tavrı, tutumu elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yaptığı gizli ve açık ittifakın tabanını konsolide etmek ve gelecekle ilgili kararlı ittifakını sürdürmek amacına matuf olduğunu hep beraber gördük, izliyoruz."



Akşener'in, Erdoğan'ın Filistin davasına duyarsız kaldığına ilişkin söylemlerini Twitter'dan da sürdürdüğünü anlatan Özkan, "Hiçbir zaman Akşener'in ağzından FETÖ'ye, PKK'ya, Türkiye düşmanlarına, Türkiye içindeki iş birlikçilerine, terör devleti uygulamalarını hayata geçiren İsrail'e karşı bir tepki göremezsiniz. Mesele sadece Cumhurbaşkanımıza saldırmak için bir gerekçe olarak kullanılmaktadır." dedi.



Özkan, Erdoğan'a Yahudi cesaret ödülü verildiğine dair bir yalanın sürekli gündeme getirildiğini belirterek, "Bunlar meselenin özünü bilmesine rağmen bunu yalan, dolan, kara propagandayla sürdürme gayreti içindedir. Ödül, 2. Dünya Savaşı esnasında soykırımdan Yahudi kökenlilerin hayatlarının kurtarılmasına katkı sunan Türk diplomatların anısına, onlara atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza, yani Türkiye'ye verilmiştir. Kastlarını biliyoruz, milletin ve ümmetin içinde ihanet tohumları ekmek, milletin ve ümmetin Cumhurbaşkanımıza olan o güzel duası, sadakati, bağlılığı ve muhabbetini ortadan kaldırmak." ifadesini kullandı.



HDP'YE TEK KELİME EDEMEZ!



Akşener'in, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'na neden bir söz söyleyemediğini soran Özkan, "Çünkü ittifakınız bozulur. Çünkü gizli ittifakla 2023’e yürüyemezsiniz. Çünkü karanlık kapılar arkasında yaptığınız gizli ittifakla birbirinize verdiğiniz, aldığınız hususlarda deşifre olursunuz. Onun için teröre sırtını dayayan HDP'ye tek bir söz bile söyleyemezken bu milletin yüzde 53 oyunu almış Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyı şecaat arz ederek döndüre döndüre söylersiniz." diye konuştu.

