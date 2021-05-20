20 Mayıs'ın koronavirüs tablosu açıklandı!

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de 20 Mayıs'a ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı.



Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mayıs verilerine göre 219 bin 192 test yapılırken vaka sayısında 10 binin altı görüldü, 9 bin 385 vaka belirlendi. Hasta sayısı ise 856 oldu.



Koronavirüsten maalesef 207 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 271'e yükseldi.



Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.







