MİT ve Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

Suriye'de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.



MİT VE TERÖRLE MÜCADELE ORTAK OPERASYONU



Üst düzey güvenlik yetkililerine dayanan bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Polisi tarafından kritik bir operasyona daha imza atıldı.



Ataşehir'de düzenlenen operasyonla DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde "askeri yapılanması"nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist yakalandı.



DEAŞ LİDERİ BAĞDADİ'Yİ 'GÜVENLİ BÖLGEYE' TAŞIYAN İSİM



2019 yılında ABD Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Barisha köyünde düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen örgütün Irak asıllı lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek 'güvenli bölgelerde' gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M. adlı Afganistan uyruklu teröristin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye'ye sızdığı belirlendi. Suriye'den itibaren MİT'in radarında bulunan DEAŞ'lı teröristin, sınır hattından Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi.



