İki milyon haneye 'Tam Kapanma' yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1100 lira nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı. Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri de 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile beraber yapılacak.