HDP, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarını eleştirdi

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Irak'ın kuzeyinde kahraman Mehmetçiğimizin düzenlediği operasyonlarla bölgenin terörden arındırılması için operasyonlar devam ediyor..



Bugün operasyonlarla ilgi biligi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ettiğini; şu ana kadar da 44 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtip "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



"DOĞRU YOL OPERASYON DEĞİL..."



Bakan Akar'ın bu açıklamalarından sonra HDP, TSK'nın operasyonlarını, “Doğru yol operasyon değil, barışçıl ve demokratik zemindeki diyalogdur” diyerek eleştirdi.





