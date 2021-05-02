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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; salı gününden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 günde yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

Güncel / 2 Mayıs 2021 Pazar 22:41
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 3-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; pazartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenirken, salı gününden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak.

Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...

PAZARTESİ GÜNÜ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

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