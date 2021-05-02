Başkan Erdoğan Yıldırım'ın cenazesine katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı...
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.