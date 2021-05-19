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Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

Hareketli müzikleriyle tanınan 'Çekirge' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 53 yaşındaki şarkıcı 2 çocuk babasıydı. .

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti!

Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'dan gelen kötü haber sevenlerini üzdü. İki çocuk babası Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının vefatı, kendi sosyal medya hesabından "19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

İşte hayatına dair bilgiler;

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.


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