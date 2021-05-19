Türk SİHA'ları dünya gündeminde!

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda dünyaya örnek gösterilen SİHA'ları yine gündemde. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, 'İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin' diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , 'Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak.' demişti.









Türk İHA ve SİHA'larının her geçen gün daha fazla ülke tarafından talep görmesi savunma sanayii alanında ilerlemenin de hız kesmeden devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.