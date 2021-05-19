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Süleyman Soylu: PKK'dan alçak saldırı!

İçilşleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 01:04
Süleyman Soylu: PKK'dan alçak saldırı!

Diyarbakır'da büyük bir patlama sesi duyuldu iddiasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.' ifadelerini kullandı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakar Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 'Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur' denildi.

PATLAMA KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN DUYULDU

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, yaşanan patlamanın kentin büyük bir kısmından duyuldu. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan saldırının ardından kent genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon karadan ve havadan devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIN'DAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir' denildi.


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