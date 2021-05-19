USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim

Filistin’de 63’ü çocuk 217 masumu katleden İsrail Başbakanı Netanyahu, bombardımanı bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün daha süre istedi. Katliamın en büyük destekçisi ABD Başkanı Biden, partisinde de yükselen tepkiler nedeniyle zor durumda.

Dünya / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:33
Netanyahu Biden'dan süre istedi: Üç gün daha öldüreyim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi. İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi.

Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının bugün ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi. Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.


ABD YÖNETİMİ BİTSİN İSTİYOR!

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, “operasyon süresinin dolmaya başladığı” yönünde olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, önceki akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Katliama devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirttiği bildirildi. Görüşmede Netanyahu, Biden'a “İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu” aktardı.

İsrail


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement