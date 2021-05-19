MSB duyurdu: 2023'te Türkiye'de yapılacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2023'ün Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacağını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Avrupa Deniz Harp Okulları Komutanlar Konferansı-2021'in (European Naval Academies Superintendents Conference-ENASC-2021) İngiltere Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde 18-19 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle icra edildiğini belirtti.
Açıklamada, 20 ülkenin katıldığı konferansta bir sonraki etkinliğin (ENASC-2023) Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 250'nci kuruluş yıl dönümünde 2023'de Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde yapılmasına karar verildiğini kaydetti.