İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları! Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı...

Bugün Türk milletinin en önemli milli bayramlarından birisi olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı gündür. Böylece İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak da kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl minnet ve özlemle anılan 19 Mayıs'ın arşivden çıkan görüntüleri ise sizleri geçmişe götürecek. İşte Mustafa Kemal'in katıldığı son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan ve arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları...
Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Yugoslav Harbiye Nazırı da katılmıştı.
Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 19 Mayıs Stadyumu'nda Yugoslav Harbiye Nazırını kabul ederken. Bu O'nun son katıldığı Gençlik ve Spor Bayramı olacaktır. (19 Mayıs 1938)
Atatürk'ü, 1938 Gençlik ve Spor Bayramı günü, son defa 19 Mayıs Stadyumu'nda gördüm.
Şeref tribünü kapısında, (O zamanlar küçük bir çocuk olan kızıma) o günün anısı olan rozetini taktırmayarak bir şeyler söylüyordu. Zayıf ve yorgundu...
Kızımdan Atatürk'ün kendisine neler söylediğini sordum: 'Rozette resmim varmış, nasıl takarım?' dedi.
Zeki ve alçakgönüllü Atatürk rozetteki resmi görmüştü. Bu, O'nun stadyuma ilk ve son gelişi, sanki gençliğe vedası oldu. (Nasuhi Baydar)
İşte arşiv görüntüleriyle 19 Mayıs 1938...