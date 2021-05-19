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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı

23 Nisan'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya pandemi nedeniyle getirilemeyen öğrencileri bahane ederek hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mayıs'ı da boş geçmedi. İmamoğlu "resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiği anonsu yapıldı. Resmi törenin ardından İBB, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri anıta konuldu. Gençlerle anıt önünde bir araya gelen İmamoğlu, resmi tören öncesinde “genelge anonsu” yapılmasına karşı çıktı. İmamoğlu, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar" dedi

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:50
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kriz çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. İstanbul Valiliği'nin düzenlediği organizasyon öncesinde yapılan anonsta, resmi törenin, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi"ne uygun olarak icra edildiğine vurgu yapıldı. Resmi tören Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Resmi tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun anıta çelenk koymasıyla sona erdi.

İBB ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Resmi törenin bitiminden sonra, İBB'nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Bu bölümde, İBB'nin genç çalışanlarından Canem Kurtoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirirken, İBB Spor Kulübü'nün karate dalında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan sporcusu Zeynep Kökbiber, Atatürk için yazdığı şiiri okudu. Kurtoğlu ve Kökbiber'in sunumlarının ardından İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı.

İmamoğlu'nun ardından, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB üst yönetimi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, alanda bulunan İBB Spor Kulübü'nün genç sporcularıyla birlikte, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi.

'BEN, 16 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM'

İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde, gençlerin arasında yaptı. Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan "genelge hatırlatmasını" eleştirdi. "Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor" diyen İmamoğlu, "Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk


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