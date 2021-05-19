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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten flaş açıklama

Çankırı'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karı koca arasında kavga çıktı. Kavga büyümesiyle tarafların yakınları da yaşanan olaya dahil oldu. Mahalle sakinlerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki adamın kadınlara yumruk ve tekmelerle saldırdığı ve yerlerde süreklediği görüldü. Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşam / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:47
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Valilik'ten flaş açıklama

Olay, dün öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.



Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



'ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır' ifadelerini kullandı.


Abdullah Ayaz


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