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Gazze'de şehit sayısı artıyor!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit olanların sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiğini açıkladı.

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:53
Gazze'de şehit sayısı artıyor!

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladığı, saldırıda 3'ü aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiği kaydedildi.Yaralı sayısının ise 1620'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Deyr el-Belh'ta Saliha ailesinin evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin; baba İyad Abdulfettah (35), hamile eşi Emani (33) ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile Feda Fahri Kudra (32) isimli bir kadın olduğu öğrenildi.

İsrail


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