Emine Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.







Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı, yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu gençlerimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.



