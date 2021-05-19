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Başkan Erdoğan o genci kırmadı! Telefonla talimat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Programa, ODTÜ inşaat mühendisliği öğrencisinin Başkan Erdoğan’a Diyarbakır’ın tanıtımı için yaptığı davet damga vurdu. Başkan Erdoğan ile öğrenci arasında ilginç diyaloglara sahne olan konuşma sonrası Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu'nu arayarak önemli talimatlar verdi..

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:40
Başkan Erdoğan o genci kırmadı! Telefonla talimat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİDEN DAVET

Programa, ODTÜ inşaat mühendisliği öğrencisinin Başkan Erdoğan'a Diyarbakır'ın tanıtımı için yaptığı daveti damga vurdu.

Öğrencinin, "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Özel bir program olmasını istiyoruz Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz." sözleri üzerine Başkan Erdoğan samimi bir şekilde karşılık verdi.

"BUGÜNKÜ DİYARBAKIR..."

Başkan Erdoğan, "Doğduğun zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır. Hiç mi hiç mukayese edemezsiniz. 20 yıl önceki Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi. Harabeydi. Altyapı, üstyapı yoktu, tamamen berbattı. Biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik. Şu anda Diyarbakır'ın özellikle Dicle, özellikle altyapı muhteşem. Caddelerinde gece şimdi bakıyorsunuz her taraf kafeler, herkesin gece geç saatlere kadar oturup dostlarıyla muhabbet ettiği yerler hale geldi." dedi.

Başkan Erdoğan ayırca, "Buradaki öğrenci arkadaşlarımızın doğrusu Diyarbakır'ı gezmelerini çok isterim." şeklinde konuştu.

GÖREV DİYARBAKIR VALİSİNE VERİLDİ

"Dicle Üniversitesi'nin Rehberlik Bölümü varsa bu çalışmayı yapabilir" diyen Başkan Erdoğan, "Ama biz orada valimizi görevlendirelim. İllerimizden uçak kaldırılabilen varsa oralardan, yoksa Ankara merkezli olarak kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız." sözleriyle Diyarbakır planını duyurdu.

Başkan Erdoğan ile öğrenci arasında ilginç diyaloglara sahne olan konuşma sonrası Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu'nu arayarak önemli talimatlar verdi.

Münir KaraloğluRecep Tayyip Erdoğan


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