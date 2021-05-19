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84 milyondan İstiklal Marşı!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye’nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlanacak. Saat 19.19’da tüm Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:46
84 milyondan İstiklal Marşı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmasının üzerinden tam 102 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün Türkiye'nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlanacak. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'den seçilen 164 temsilci genç saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik edecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI

Saat 19.19'da ise bütün Türkiye evlerinin balkonları ve pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak. İstiklal Marşı stadyumlar ve spor tesislerinden de çalınacak. Şarkıcılar Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç gençler için konser verecek. Gençler için ayrıca gün boyu sosyal medya üzerinden çevrimiçi bilgi yarışmaları, söyleşiler ve özel yayınlar yapılacak. Pandemi öncesinde her yıl hayata geçirilen fener alayları ve açık hava etkinlikleri ise Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; vatanı sahipsiz sananlara karşı duruşumuzu; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı birliğimizi simgeleyen kutlu bir gündür. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız' dedi.

KURTULUŞUN İLK ADIMI

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak vatanın kurtuluşu için attığı ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı tarih olarak hafızalarda yer alıyor.

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