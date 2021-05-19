'19 Mayıs' için İlk tören Anıtkabir'de!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Anıtkabir'de saygı duruşundan bulundu



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak 81 ilden lise öğrencileri ile buluşacak.



Siyasi parti yetkilileri de Anıtkabir'i ziyaret edecek.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI KUTLADI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.' dedi.



Meclis Başkanı Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, TBMM'nin resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı.



Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bütün gençlerin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşların bayramını, en kalbi duygularıyla kutladığını söyledi.



Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığını, 'Ya İstiklal, Ya Ölüm!' şiarıyla Milli Mücadele'nin ateşini yaktığını anımsatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:



'Feragat ve fedakarlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir. Dünyada nadiren rastlanıldığı üzere TBMM, hem millet iradesinin tecelligahı hem de Milli Mücadele'nin yürütüldüğü karargah olmuş ve Milli Mücadele kazanılarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti teşekkül etmiştir.



Tarihi boyunca mazlum milletlere ilham kaynağı olan milletimizin büyük bir inançla verdiği mücadelenin en ağır sorumluluğunu da gençlerimiz yüklenmişlerdir. Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.



Ülkemizin tam bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olarak kabul edilen bu tarihi günün 102'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatan uğruna şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum.'



SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI EVLERDEN OKUNACAK



Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.



Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.



KURTULUŞUN İLK ADIMI



GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak vatanın kurtuluşu için attığı ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı tarih olarak hafızalarda yer alıyor.