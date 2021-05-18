TBMM'de Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik sistematik saldırıları hakkında TBMM'de konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Uluslararası Koruma Gücü' vurgusu yaparak, 'Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor' dedi.



Bakan Çavuşoğlu'nun TBMM'deki açıklamalarından satır başları:



'ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ CILIZ KALDI'



İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz. Uluslararası toplumun tepkisi yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu.



'BMGK AYMAZLIK İÇİNDE'



Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. BMGK kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde. İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek.



Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım.