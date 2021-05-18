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Netanyahu'nun sinsi planı deşifre oldu!

Terörist İsrail devleti mazlum Filistin halkına bombalar yağdırmaya devam ediyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda aralarında bebeklerin de olduğu yüzlerce Filistinli şehit olurken bir o kadar da kişi yaralandı. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Filistin'de bulunan bir binanın vurulması ise tepki çekmişti. Yaşanan tepkilerin ardından ise ABD'de bulunan Yahudi lobileri Kongre üyelerini kuklası yapmak için harekete geçti.

Dünya / 18 Mayıs 2021 Salı 23:06
Netanyahu'nun sinsi planı deşifre oldu!

Terörist İsrail devleti mazlum Filistin halkına bombalar yağdırmaya devam ediyor. Gerçekleşen saldırılar sonucunda aralarında bebeklerin de olduğu yüzlerce Filistinli şehit olurken bir o kadar da kişi yaralandı. İsrail tarafından geçtiğimiz günlerde Filistin'de bulunan bir binanın vurulması ise tepki çekmişti. Yaşanan tepkilerin ardından ise ABD'de bulunan Yahudi lobileri Kongre üyelerini kuklası yapmak için harekete geçti.

YAHUDİLER HAREKETE GEÇTİ

New York Times'ta yayımlanan makalede, ABD'deki en güçlü Yahudi lobi grubu olan AIPAC'in, İsrail'in yanında durmakla birlikte Filistinlilerin de hayat hakkına Amerikan halkının değer verdiğini belirten bir mektubu imzalayan bir grup Yahudi Demokrat vekile baskı yaptığı belirtildi. Makalede, "ABD'nin İsrail ile yakın ittifakını sona erdirme niyetleri olmasa da Washington'da giderek artan sayıda Demokrat, ülkeye Filistinlilere yönelik sert muamelesi için artık izin vermeye istekli olmadıklarını söylüyor." ifadesine yer verildi.

Georgia eyaletinin ilk Yahudi Senatörü Jon Ossof liderliğinde dün 28 Demokrat senatörün yaptığı ateşkes çağrısına da yer verilen makalede, Kongre'nin en güçlü İsrail savunucularından Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Gregory W. Meeks'in bile İsrail'in Gazze'deki uygulamaları hakkında şüpheye düştüğüne vurgu yapıldı. AIPAC'in yıllık konferanslarında boy göstermesine karşın Meeks'in, dün bir panelde Demokrat vekillere, Biden yönetiminden, önceden onaylanmış 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların İsrail'e gönderilmesinin ertelenmesini isteyeceğini söylemesi de Yahudi lobi kuruluşunun endişelendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ayrıca, "İsrail'in sarsılmaz müttefiklerinden" New Jersey'in Demokrat Senatörü ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de İsrail'in Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef almasını ve iki taraftan da çok fazla kişinin ölümüne yol açan tutumunu eleştirdiğine değinildi.

BIDEN'A FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını eleştiriyor.

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