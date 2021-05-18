Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilirken, yaklaşık olarak 1 saat süren görüşme sona erdi.



Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli terörle mücadele ve yeni anayasanın da masada olduğu birçok konuyu görüştü.



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