Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilirken, yaklaşık olarak 1 saat süren görüşme sona erdi.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli terörle mücadele ve yeni anayasanın da masada olduğu birçok konuyu görüştü.
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