Teröre ağır darbe!

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5 Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz!
Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5 Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, etkisiz!