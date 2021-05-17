İstanbul’da trafik yoğunluğu!

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama, bu sabah itibarıyla sona erdi.



'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.



Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



MEGAKENT ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.



17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da 'tam kapanma' dönemine oranla kalabalık oluşturdu.



SAAT 08.00 İTİBARIYLA YÜZDE 40'I GÖRDÜ

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

