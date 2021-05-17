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Bill Gates hakkına flaş iddia!

Microsoft’un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in, 'şirket çalışanı bir kadına ilişki yaşaması nedeniyle' yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiği yönünde bir karar alındığı öne sürüldü.

Dünya / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
Bill Gates hakkına flaş iddia!

Microsoft Corp. Yönetim Kurulu Üyeleri, hakkında 2020 yılında başlatılan bir soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Bill Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

The Wall Street Journal'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Gates hakkındaki soruşturma, şirket çalışanı bir kadının 'Gates ile yıllarca cinsel ilişki yaşadığını' iddia etmesi nedeniyle başlatıldı.

İSTİFASINI VERDİ

İddiayı soruşturması için bir hukuk firmasıyla anlaştıklarını açıklayan şirket, Gates'in kurduğu ve onlarca yıl yönettiği yazılım şirketinde yönetici olarak oturmasının artık uygun olmadığına karar verdiklerini söyledi.

Gates'in ise kurulun soruşturmayı tamamlamasını beklemeden istifa ettiği belirtildi.

'DOSTANE BİR ŞEKİLDE BİTEN BİR İLİŞKİ VARDI'

Gates'in sözcüsü tarafından konuyla ilgili yapılan bir açıklamada ise, 'Yaklaşık 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki vardı.' dedi ve Gates'in yönetim kurulu üyeliğinden çıkma kararının hiçbir şekilde bu konuyla ilgili olmadığını söyledi.

Bill Gates


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