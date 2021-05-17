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Başkan Erdoğan'dan Biden'a çok sert silah tepkisi!

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarından 5 gün önce silah satmasına çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, ' Lafa geldiğinde silahsızlanmayı konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de, orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz.' dedi.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:39
Başkan Erdoğan'dan Biden'a çok sert silah tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze şeridine yaptığı saldırılardan 5 gün önce silah sattığı anlaşmayı imzalamalasına sert tepki gösterdi. 

'BİDEN KANLI ELLERİYLE TARİH YAZIYOR'

Erdoğan konuyla ilgili; 'Bugün Biden, İsrail'e silah onayı ile ilgili anlaşmasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanmayı konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni Soykırımı'nda Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de, orantısız bir saldırı ile Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacğaız. Bugün de tekrar hatırlatıyoruz, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. İsrail hukuk tanımazlığını bir kez daha gösterdi. 5-6 yaşındaki çocukları öldürecek kadar katıil. Kdınları öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil. ABD'nin Kudüs kararı bu katil devletin kan dökme iştahını açmıştır. İsrial'in her Ramazan ayında tekrarlamaya alışkanlık haline getirmeye çalıştığı katliamları, bu Ramazan Bayramı'nı da hepimize zehir etti. Gazze'deki siviller bombalayan, devasa medya binasını bombalayanlar bu devlettir.' ifadelerini kullandı. 

İsrailRecep Tayyip Erdoğan


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