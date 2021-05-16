MSB'den dikkat çeken paylaşım: Kaçış yok...

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.







MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.' dedi.

