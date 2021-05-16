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Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yaşam / 16 Mayıs 2021 Pazar 11:36
Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyinde, Balıkesir, Bursa, Bilecik bölgelerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EGE VE İÇ ANADOLU İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri itibarıyla söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili olarak paylaşılan tablo ise şu şekilde:

Son dakika: Meteorolojiden Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞANAK' UYARISI

Ankara Valiliği, etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz' denildi.


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