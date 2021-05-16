Hamas'tan İsrail'e sert yanıt!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık Hamas, füzelerle Tel Aviv'i yoğun bir şekilde vuruyor. Hamas kanadından onlarca füzenin ateşlenmesinin ardından İsrail'de siren sesleri yeniden yükseldi.



NE OLMUŞTU?



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırıda 10 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli ölürken, 950 Filistinli ise yaralandı.