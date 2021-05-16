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Bosna İsrail'i yalanladı!

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan Filistin'e saldırıları sürecinde destek veren ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bosna Hersek bayrağının da paylaşımda yer alması üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Caferoviç, "Bosna Hersek, Gazze’de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez" ifadelerini kullandı.

Dünya / 16 Mayıs 2021 Pazar 15:35
Bosna İsrail'i yalanladı!

İsrail'in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi'ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı. 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail'in ‘nefsi müdafaa hakkını kullandığını' iddia ederek İsrail'e açıktan destek verdi.
İsrail'i destekleyen ülkeler
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kanlı saldırılarda İsrail'e açıktan destek veren ülkelerin bayraklarını sıraladı.

Netanyahu'nun paylaşımında yer alan ülkeler şöyle:

ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

Tepki gösterdi

Bosna Hersek bayrağının da paylaşımda yer alması üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Caferoviç, 'Bosna Hersek, Gazze'de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez' ifadelerini kullandı.

ArnavutlukAvustralyaBulgaristanGürcistanBosna Hersek


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