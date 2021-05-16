Bosna İsrail'i yalanladı!

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan Filistin'e saldırıları sürecinde destek veren ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bosna Hersek bayrağının da paylaşımda yer alması üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'ten tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Caferoviç, "Bosna Hersek, Gazze’de sivillere saldıran ve onları katleden İsrail güçlerinin saldırılarını desteklemedi ve destekleyemez" ifadelerini kullandı.