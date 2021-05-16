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Binlerce kişi sokağa indi! Filistin'e destek İsrail'e tepki

ABD'nin başkenti Washington, Minnesota, Los Angeles ve New York'ta bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek için miting düzenledi. Kentlerin farklı bölgelerine doğru yürüyüşe de geçen kalabalıklar İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dünya / 16 Mayıs 2021 Pazar 09:00
Binlerce kişi sokağa indi! Filistin'e destek İsrail'e tepki

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.





Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Filistin'e özgürlük sloganları attı.





İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.





ABD'nin New York kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.





ABD'nin Minnesota eyaletinin Columbia Heights ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.



ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Nekbe'nin 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla gösteri düzenlendi. Wilshire Bulvarı'ndan batıya doğru hareket eden göstericiler, Los Angeles'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yürüdü.


Filistinİsrail


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