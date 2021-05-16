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Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu..

Güncel / 16 Mayıs 2021 Pazar 22:26
Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, bugün çevirim içi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Toplantısı sonrası Katar, Filistin ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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Filistin


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