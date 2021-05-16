Ayin sırasında çöktü! 60 yaralı!

Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü. Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 10'u ağır 60 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.



Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi. İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.