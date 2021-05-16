USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Adaylık krizi derinleşiyor!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek büyüyor. Adaylık için PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği sinyali veren Kılıçdaroğlu’nun tavrı, İYİ Parti’yi rahatsız etti

Siyaset / 16 Mayıs 2021 Pazar 08:06
Adaylık krizi derinleşiyor!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP destekli Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kriz yaşanıyor. CHP tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterken, İYİ Parti tabanı da Meral Akşener'in adaylığında ısrarcı. Adaylık tartışması yüzünden Millet İttifakı'nda kriz yaşanıyor. Siyasi kulislerde krizin nasıl aşılacağı merak konusu oldu.

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine ilişkin açıklama yapması, İYİ Parti tabanında Meral Akşener'in aday olması yönünde gelen baskılar, Millet İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda verdiği mesajlar, İYİ Parti tabanını rahatsız ediyor. Özellikle İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve etrafındaki isimlerin Akşener'in adaylığı konusunda ısrarcı oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin ısrarcılığında parti tabanından gelen isteklerin yattığı kaydediliyor.

CHP'de ise hesaplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kilitlendi. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliği yapabileceklerine ilişkin açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor. HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın, 'Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir' şeklindeki açıklamasının Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini rahatlattığı dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu, önceki gün bir televizyon kanalında Sancar'ın açıklamasına yönelik soruyu cevaplarken 'O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir' karşılığını verdi. Siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, adaylık için HDP ile işbirliği yapabileceği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yeşil ışık yakmasının İYİ Parti ile olan gerilimi daha da artıracağı belirtiliyor.

Meral AkşenerKemal Kılıçdaroğlu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement