İsrail Gazze'de medya binasını vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi.



Binada kimsenin olmadığı öğrenildi.



"BİR SAAT İÇİNDE VURACAĞIZ"



İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.



Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.



Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.



Ayrıntılar geliyor...



